Zur 39. Auflage des Lindauer Burglaufes zählte die SG 1990 Lindau 46 Finisher in den Altersklassen von acht bis 80 Jahren.

Lindau l Um den Lauf durchzuführen, fällte der Vorstand der SG 1990 kurzfristig den Beschluss, die Stecke zu ändern. Dies war notwendig, weil die Möglichkeit des Herabfallens von Todholz im Wald am ehemaligen Sanatorium gegeben war und die Veranstalter kein Risiko eingehen wollten.

So mussten Frauen und Jugendliche zirka 4,4 km und Männer zirka 8,8 km laufen. „Bei den Läufern wurde auch diese Strecken-Führung gut angenommen und mancher Starter äußerte sich wieder lobend über die gute Vorbereitung und Durchführung des Burglaufs“, sagte Volker Schub, der zum Start die Trillerpfeife betätigte.

Über den Deich und rund um die Lindauer Burg gingen die Läuferinnen und Läufer auf die Strecken und waren gut von den Zuschauern zu sehen und anzufeuern.

Bei gutem Wetter und warmen Temperaturen wurden gute Zeiten zurückgelegt.

Die kurze Strecke über zirka 4,4 km meisterte der 13-jährige Max Metzker vom TuS Leitzkau am schnellsten. Er war bereits nach 17:01 min im Ziel. Dabei lief er anfangs im Sog seines Teamkollegen Thomas Erxleben, der die doppelte Distanz von 8,8 km in 29:49 min als schnellster Läufer bewältigte.

Die schnellste Frau über die 4,4 km-Strecke war die Roßlauerin Martina Rarek (AK 60). Sie war nach 20:16 min im Ziel. Annalena Hädrich vom TSV Rot-Weiß Zerbst (AK 10) kam als schnellstes Mädchen nach 21:08 min in den Zielbereich.

Nach dem Zieleinlauf und der anschließenden Siegerehrung standen für die Teilnehmer Getränke sowie ein liebevoll hergerichteter Imbiss mit Würstchen und Schmalzstullen parat. Dafür gilt dem Ausrichter der Dank.

Dank richtete Volker Schub im Namen des Vorstandes der SG 1990 Lindau „wieder an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lindau, die Mitglieder der SG sowie deren uns wohlgesinnten Ehepartnern“ sowie an die Zeitnehmer Steven Winter und Niclas Sieling. Erfreut war Volker Schub besonders darüber, dass „infolge der Bitte in der Volksstimme auch Begleiter von Läufern bereit waren, als Streckenposten auszuhelfen“. „Nehmen wir diese Begeisterung mit ins Jahr 2020, wenn am 18. September zum 40. Mal in Lindau der Burglauf durchgeführt wird“, blickte Volker Schub bereits auf das dann anstehende Jubiläum voraus.