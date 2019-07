Eine tolle Werbung für den Pferdesport war das Reit-, Spring- und Fahrturnier anlässlich des Zerbster Heimat- und Schützenfestes.

Zerbst l Der gastgebende RFV „St. Laurentius“ Zerbst um seinen rührigen Vorsitzenden Torsten Niese hatte erneut alle Kräfte gebündelt und für sehr gute Turnierbedingungen gesorgt. „Ich hatte zirka 80 Helfer an meiner Seite. Ihnen allen gilt mein Dank. Ohne dieses gut funktionierende Team und unsere treuen Sponsoren wäre so ein Turnier nicht zu stemmen“, sprach Torsten Niese seinen Dank aus.

Das Turnier mit seinen drei Säulen, Dressur, Fahren und Springen, verlangte allen Reiter-Pferd-Teams bei tropischen Temperaturen alles ab. Ihnen gilt der Respekt für die anspruchsvollen Leistungen, die nicht nur das Pferdesportherz erfreuten. Viele Zuschauer, vor allem im Gelände um den Bonschen Teich, sahen den „Künstlern an den Leinen“ zu und zeigten Begeisterung.

„Künstler an den Leinen“

Gerade an den Hindernissen war vollste Konzentration gefragt. Dicke Staubwolken trübten den Fahrern teils die Sicht und es war meisterhaft, wie sie ihre Gespanne durch die engen Gestänge lotsten. Erfreulich, dass sich hier Fahrer des RFV „St. Laurentius“ Zerbst und der Region vorn platzieren konnten.

Für die Vierspänner Ponys und Großpferde war die Fahrt im Gelände eine von drei Teilprüfungen zur Wertung der Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts. In der ersten Prüfung, der Dressur auf dem Turnierplatz an den Ziegenbergen, konnten sich die späteren Titelträger Ferdinand Grams vom RFTV Krumke bei den Ponys und Steffen Gerber vom RFV Steckby-Anhalt bei den Großpferden schon deutlich absetzen. Diesen Vorsprung verteidigten beide auch in den beiden folgenden Teilprüfungen, der Geländefahrt am Samstag und dem abschließenden Kegelfahren am Sonntag. So konnten am Sonntag die Landesmeister gekürt werden. Kirsten Osterland vom Präsidium des Landesverbandes, der Fahrausschussvorsitzende des Landesverbandes, Michael Müller und der stellvertretende Vorsitzende des RFV, Ralf Matzke, überreichten die Meisterschärpen.

Abschied für Atari

Im Anschluss stand auf dem Turnierplatz im Zerbster Schlossgarten noch ein Kombiniertes Hindernisfahren der jeweils besten vier Zweispänner Kl. M Ponys und Großpferde an. Um den Umbau des Parcours zu verkürzen, zeigten die Nachwuchs-Voltigierer des RFV ihr Können und ernteten dafür viel Applaus. Die kleinen Voltis hatten sich als die sieben Zwerge verkleidet. Eine tolle Idee!

An der Sonderprüfung nahmen mit Arnim Rieseler vom Gastgeber und Steffen Gerber aus Steckby auch Gespanne aus der Region teil. Für Sabine und Arnim Rieselers Pony Atari war es die letzte Fahrt auf einem Turnier. Es wurde in die „Pferderente“ verabschiedet. Den Sieg sicherte sich hier Fabian Lehmann aus Gardelegen, dem der Bundestagsabgeordnete Kees de Vries seinen gesponserten Preis überreichte. Bei den Pferden meisterte Steffen Gerber den Parcours am schnellsten und sicherte sich nach seinem Landesmeister-Titel auch den Sieg in dieser Sonderprüfung und den Preis von Sponsor Edwin Sperling.

Im Anschluss durften sich der Schirmherr des Turnieres, der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann und Kees de Vries eine Kutsche aussuchen, auf der sie die Ehrenrunde drehen wollten. De Vries nahm bei Gerbers Platz und Dittmann bei Fam. Rieseler. Rasant und mit viel Beifall der leider nicht sehr großen Zuschauer-Kulisse ging es nochmals über den Platz.

Eleganz und Grazie

Eleganz und Grazie gab es in den Dressurvierecken und in der Reithalle der Familie Ganzer an der Magdeburger Straße zu bestaunen. Einige Sportler der Region platzierten sich ganz vorn. So siegte beispielsweise Julia Schönherr vom RFV „St. Katharina“ Flötz mit Tchaikovsky 2 in der Dressurprüf. Kl. L** und mit Frieda in der Dressurpferdeprüf. Kl. L. Teresa Krug vom RFV platzierte sich in der Dressur Kl. L** mit Dori auf Rang vier und in der Dressurprüf. Kl. M* wurde sie Fünfte.

Die höchstrangigste Dressur des Samstages, die Dressurprüfung Kl. S** Intermediaire I, gewann Ute Belitz vom RFV Helmsdorf/Gerbstedt auf ihrem deutschen Sportpferd Red Rose.

Belitz gewann auch die letzte Prüfung des Turniers, die Kür der S-Dressur Prix St. Georges, wofür sich die Teilnehmer am Samstag qualifizieren mussten.

Hochklassiger Sport

Bei den Springprüfungen im Zerbster Schlossgarten gab es ebenfalls hochklassigen Sport zu sehen. Die Reiter-Pferd-Paare musste sich dabei hoch konzentrieren, um die Geräuschkulisse der Fahrgeschäfte auf dem Heimatfestgelände etwas auszublenden. Sehr gut präsentierten sich die Reiter des RV Gehrden u.U. Tina Mücke, Stephanie Worch und Michael Steinz heimsten einige vordere Platzierungen ein. Steinz gelang sogar ein Doppelsieg in der Springpferdeprüfung Kl. L auf Caillou und Quintano. Auf Karsten S gewann er die Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L.

Für die höchstrangigste Prüfung, die der Kl. M** mit Stechen, hatten am Sonntag leider nur vier Teilnehmer gemeldet. Hier konnte sich Lutz Besecke vom SV Ziepel auf Caramba Caracho durchsetzen und den „Großen Preis der Stadt Zerbst“ aus den Händen des Bürgermeisters Andreas Dittmann in Empfang nehmen. Auch Michael Steinz präsentierte sich stark mit Luran und wurde mit Platz drei belohnt.

Als Torsten Niese im Namen des gastgebenden Vereins die 63. Turnierauflage beendete, sprach er noch den langjährigen Turnierrichtern Winfried Hätsch, Inge Berg und Irene Neumann seinen Dank aus und übergab Blumen und Präsente.

Und frei nach dem Motto „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“ richtete der Vereinschef seinen Blick schon gleich auf die bevorstehende 64. Turnierauflage 2020. „Ich hoffe, dass ich alle, dann bei nicht ganz so trockenem Wetter, hier wieder begrüßen kann.“

Ein Turnier mit Esprit und Leidenschaft, dass man einfach lieben muss.

Alle Ergebnisse: https://www.fnverlag.de