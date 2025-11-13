Gebrochene Nase, na und? Franz Wagner führt die Orlando Magic als erstes Team zu einem Auswärtssieg gegen die Knicks. In Texas zeigt Stephen Curry unterdessen, dass er es noch immer drauf hat.

New York - Franz Wagner hat die Orlando Magic trotz gebrochener Nase zu einem Sieg im legendären Madison Square Garden in New York geführt. Gegen die Knicks holten die Magic ein 125:107 und sorgten für die erste Heimniederlage der New Yorker in dieser Saison. Die Knicks hatten zuvor zudem fünf Partien in Serie gewonnen. Die Magic dagegen spielten bislang eine sehr durchwachsene Saison und stehen in der NBA nun bei sechs Siegen und sechs Niederlagen.

Wagner, der mit einer Gesichtsmaske spielte, erzielte 28 Punkte für sein Team und kam zudem auf 9 Rebounds und 4 Vorlagen. „Ich mag sie nicht“, hatte Wagner bereits vor dem Spiel gesagt, als er auf die Maske angesprochen wurde. Weil Paolo Banchero an seinem 23. Geburtstag nur zwölf Minuten spielte und danach mit Adduktorenbeschwerden rausmusste, hatte Wagner noch mehr Verantwortung als üblich. Desmond Bane kam auf 22 Punkte für Orlando, für die Knicks war Jalen Brunson mit 31 Zählern der beste Mann.

Curry weist Wembanyama mit 46 Punkten in die Schranken

Die Golden State Warriors holten zuvor einen etwas unerwarteten Sieg gegen die zuletzt so starken San Antonio Spurs um den Franzosen Victor Wembanyama. In Texas gab es ein 125:120 für die Warriors, die in der zweiten Halbzeit aus zwischenzeitlich zehn Punkten Rückstand einen zehn Punkte Vorsprung machten und die Führung dann nicht mehr aus der Hand gaben.

Stephen Curry überragte mit 46 Punkten, Jimmy Butler kam auf 28 Zähler für die Gäste. Für San Antonio war Wembanyama mit 31 Punkten der erfolgreichste Werfer, dazu kamen 15 Rebounds und 10 Vorlagen.

OKC dominiert die Lakers - LeBron James trainiert wieder

Die Lakers konnten die Pleite der Spurs nicht nutzen. Das Team kassierte selbst eine Niederlage - beim Titelverteidiger in Oklahoma City. Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander und die restlichen Meister hatten die Lakers komplett im Griff und verbuchten beim 121:92 den 12. Sieg im 13. Saisonspiel.

Zwischenzeitlich war der Vorsprung auf 37 Punkte gewachsen, die 19 Zähler von Lakers-Star Luka Doncic waren kein Gegenmittel zu den 30 Zählern von OKC-Star Gilgeous-Alexander. Hartenstein kam auf 11 Punkte. Maxi Kleber wurde am Ende bei den Lakers eingewechselt und traf noch einen Dreier.

Die beste Nachricht des Tages für alle Fans des kalifornischen Glamour-Teams: LeBron James trainierte erstmals in dieser Saison und ist auf dem Weg Richtung Comeback nach überstandenem Ischias.

Erneut nichts zu holen gab es für Dennis Schröder und die Sacramento Kings. Das Heimspiel gegen die Atlanta Hawks verloren die Kings 100:133. Es war bereits die neunte Niederlage im zwölften Spiel der Saison. Schröder kam auf neun Zähler, vier Vorlagen und drei Rebounds.