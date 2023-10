Makkabi Deutschland warnt vor wachsendem Judenhass im Sport.

Berlin - Makkabi Deutschland hat „eindringlich“ vor einem erneuten Anstieg des „israelbezogenen Antisemitismus und Judenhasses in Deutschland“ im Sport gewarnt.

„Daher appellieren wir an alle Vereine, gerade jetzt besonders wachsam, ihre Sportler und Sportlerinnen zu sensibilisieren und antisemitische Vorfälle konsequent zu melden“, teilte der jüdische Turn- und Sportverband in Deutschland mit. Antisemitismus gehöre weder auf „unsere Straßen noch auf unsere Sportplätze. Lasst uns als Sport gemeinsam ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben in Deutschland sein“, hieß es weiter.

Nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel am vergangenen Samstag war bereits der Spiel- und Trainingsbetrieb von Makkabi Berlin eingestellt worden.

Seit dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am Samstag hat es mindestens 1200 Tote auf israelischer Seite gegeben. Die Zahl der bei Gegenangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser war am Donnerstag auf mindestens 1203 gestiegen.