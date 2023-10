Antwerpen - Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Antwerpen das Viertelfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Nürnberger setzte sich in seinem Zweitrundenmatch gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:3, 7:6 (7:3) durch.

Im Spiel um das Halbfinal-Ticket des mit 673.630 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers trifft Marterer auf den Franzosen Hugo Gaston.

Gaston schlug in einem dramatischen Dreisatz-Krimi den Warsteiner Jan-Lennard Struff mit 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11). Struff (33) kommt nach seiner Hüftverletzung, wegen der er die Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und New York verpasst hatte, weiterhin nicht so recht in Schwung.

Zuvor hatte die deutsche Nummer zwei ein starkes Jahr gespielt und unter anderem beim Turnier in Stuttgart das Finale erreicht.