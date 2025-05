Charlotte - Masters-Sieger Rory McIlroy hat mit einer Kraftanstrengung ein vorzeitiges Ausscheiden bei der PGA Championship in Charlotte doch noch abgewendet. Der 36 Jahre alte Golfstar aus Nordirland qualifizierte sich beim zweiten Major-Turnier des Jahres im Quail Hollow Club nach Runden von 74 und 69 Schlägen als 62. für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Vor vier Wochen hatte McIlroy das traditionsreiche Masters in Augusta gewonnen.

Die Führung nach Tag zwei übernahm Jhonattan Vegas aus Venezuela mit insgesamt 134 Schlägen. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA nimmt mit 137 Schlägen den geteilten fünften Platz ein. Der Deutsche Stephan Jäger (142) liegt zur Halbzeit auf Rang 48.

Kaymer bereits raus

Ausgeschieden ist dagegen der LIV-Golfer und frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer. Der 40-Jährige aus Mettmann scheiterte mit insgesamt 150 Schlägen klar am Cut.

Kaymer gewann 2010 bei der PGA Championship seinen ersten von zwei Major-Titeln und hat dadurch ein lebenslanges Startrecht bei dem Turnier. Vier Jahre später siegte der Rheinländer auch bei der US Open. 2022 wechselte Kaymer dann auf die von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Tour.