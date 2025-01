Kapalua/Hawaii - Japans Golfstar Hideki Matsuyama ist gleich mit einem Rekord ins neue Jahr der PGA-Tour gestartet. Der 32-Jährige gewann das Auftaktturnier auf Hawaii und benötigte für die insgesamt 72 Löcher nur 257 Schläge. Das hatte noch kein Spieler vor ihm geschafft. Dank einer 65er-Finalrunde siegte Matsuyama bei dem mit 20 Millionen US-Dollar (19,39 Millionen Euro) dotierten Event auf dem Plantation Course von Kapalua vor dem US-Amerikanern Collin Morikawa (260) und Sungjae Im (263) aus Südkorea.

Matsuyama kassierte für seinen bereits elften Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar (3,49 Millionen Euro). Für die Veranstaltung auf der Pazifik-Insel waren nur die PGA-Tour-Sieger der Vorsaison qualifiziert.

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler war auf Hawaii allerdings nicht am Start. Der 28 Jahre alte Profi aus den USA hatte sich an den Weihnachtstagen bei der Zubereitung des Festmahls die rechte Hand an einem zerbrochenen Glas so schwer verletzt, dass er sich sogar einer kleinen Operation unterziehen musste. Schefflers Jahresauftakt ist für den 16. bis 19. Januar beim Turnier im kalifornischen La Quinta vorgesehen.