Bei den Carolina Panthers wurde Christian McCaffrey zum NFL-Star. Drei Jahre nach dem Abschied trifft er mit den San Francisco 49ers erstmals auf sein Ex-Team und zeigt seinen großen Wert.

Santa Clara - Drei Jahre nach seinem Wechsel von den Carolina Panthers nach Kalifornien hat NFL-Star Christian McCaffrey seine San Francisco 49ers zum Sieg im Duell beider Teams geführt. Mit einem souveränen 20:9 sicherten sich die 49ers ihren achten Saisonsieg. McCaffrey erarbeitete dabei 142 Yards Raumgewinn und holte einen Touchdown - auch deswegen fielen die insgesamt drei Fehlpässe seines Teams nicht allzu sehr ins Gewicht. Die 49ers stehen damit sechs Wochen vor dem Ende der Hauptrunde auf einem Playoff-Platz, die Panthers nach der sechsten Niederlage dagegen nicht.

McCaffrey ist einer der wenigen Profis der NFL, die sowohl als Runningback wie auch als Receiver beständig auf gute Werte kommen. Im ersten Duell mit seinem Ex-Team seit dem Abschied erlief er 89 Yards und fing Pässe über 53 Yards. Zum zehnten Mal hat er damit mindestens 100 Yard Raumgewinn beigesteuert, zu seinem eigenen 49ers-Rekord fehlen ihm noch zwei weitere Partien mit dieser Ausbeute.

49ers-Quarterback Brock Purdy erlaubte sich zwar in der ersten Halbzeit gleich drei Interceptions. Die Panthers konnten den Ballbesitz aber lediglich in ein Field Goal ummünzen.