Melbourne-Finalistin Collins in Top Ten - Nadal Fünfter

Melbourne (dpa) - - Dank ihres überraschenden Einzugs ins Endspiel der Australian Open gehört die amerikanische Tennisspielerin Danielle Collins erstmals zu den Top Ten der Welt.

Die 28-Jährige machte 20 Plätze gut und ist nun die Nummer zehn, wie aus der am 31. Januar veröffentlichten Rangliste hervorgeht. Collins hatte in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Finale erreicht, das sie in zwei Sätzen gegen die Australierin Ashleigh Barty verlor. Barty, die erste heimische Turniersiegerin seit 44 Jahren, führt die Weltrangliste weiterhin an. Die Kielerin Angelique Kerber ist als beste deutsche Tennisspielerin trotz ihres Erstrunden-Ausscheidens auch nach den Australian Open die Nummer 20 der Welt.

Australian-Open-Champion Rafael Nadal bleibt Weltranglisten-Fünfter. Der 35 Jahre alte Spanier hatte zum zweiten Mal die Australian Open gewonnen und seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel gefeiert. Nach einem 0:2-Satzrückstand drehte Nadal das Finale gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland und gewann mit 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Damit stieg Nadal zum Grand-Slam-Rekordsieger vor dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Roger Federer auf. Der aufgrund seiner Knieprobleme pausierende Schweizer Federer rutschte weitere 13 Plätze ab und belegt nun Rang 30. Der Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev steht trotz seines Achtelfinal-Ausscheidens weiterhin auf Rang drei.