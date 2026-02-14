Cortina d'Ampezzo - Er ist einer der heimlichen Stars der Winterspiele in Italien und sein persönlicher Moonwalk schon jetzt ein Internet-Hit: Mark Callan sorgt als Eismeister in Cortina d'Ampezzo nicht nur für ideale Bedingungen bei den olympischen Curling-Wettbewerben, sondern auch für Erheiterung auf den Rängen und in den sozialen Medien. Wenn er mit Wasser spritzt und mit kleinen Schritten rückwärts über das Eis tippelt, erinnert das an die legendären Tanzbewegungen des 2009 gestorbenen US-Popstars Michael Jackson. „Dass das Ganze viral ging, war schon eine kleine Überraschung“, sagt Callan.

Was auf den ersten Blick amüsant aussieht, ist tatsächlich aber harte und komplexe Arbeit. Callan und sein Technik-Team sind laut den Veranstaltern der Winterspiele bis zu 17 Stunden am Tag im Einsatz, überwachen unter anderem Eistemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Eis, auf dem die Curler spielen, besteht aus mehreren Schichten und muss regelmäßig neu präpariert werden. Die Wassertropfen, die Callan versprüht, verpassen der Bahn eine bestimmte Oberfläche, eine Art Gänsehaut. Das sei notwendig, damit die Steine richtig gleiten können, erklärt der Schotte.