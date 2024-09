Alcaniz - Marc Marquez (Ducati) hat sich beim Motorrad-Grand-Prix von Aragon den Sieg im Rennen der MotoGP gesichert und seine spanischen Landsmänner Jorge Martin (Ducati) und Pedro Acosta (KTM) auf die Positionen zwei und drei verwiesen. Bereits im Sprintrennen am Samstag setzte sich Marquez klar durch und komplettierte ein perfektes Wochenende am Sonntagnachmittag mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Damit endete für den achtmaligen Weltmeister eine knapp dreijährige Durststrecke. Es war Marquez' erster MotoGP-Laufsieg seit 1.043 Tagen.

Für Aufregung sorgte ein Manöver von Bruder Alex Marquez (Ducati), der im Hauptrennen mit Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) kollidierte. Bagnaia musste daraufhin im Medical-Center untersucht werden. Der Titelverteidiger wurde beim Sturz unter dem Motorrad eingeklemmt. Laut den ersten Untersuchungen an der Rennstrecke im Motorland Aragon hat sich der 27-jährige Italiener keine ernsthaften Verletzungen zugezogen.

Jorge Martin übernahm beim zwölften Renn-Wochenende der laufenden Saison erneut die Führung im Gesamtklassement. WM-Rivale Bagnaia verlor durch den Sturz am Sonntag und den neunten Platz im Sprint am Samstag viele Punkte und liegt vor seinem Heimspiel in Misano am kommenden Wochenende 23 Punkte zurück.