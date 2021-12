München will in der Allianz Arena NFL-Spiele ausrichten

München - München will Spielort der NFL werden. Der Stadtrat stimmte in der Vollversammlung der Bewerbung um Partien der NFL International Series von 2022 bis 2025 in der Allianz Arena zu.

Bis zum Super Bowl im Februar 2022 will die US-amerikanische Profiliga im American Football die Entscheidung über die Austragungsstadt in Deutschland bekannt geben. Die NFL hatte Mitte Oktober angekündigt, in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland auszutragen. Neben München wurden Düsseldorf und Frankfurt/Main als mögliche Spielorte ausgewählt.