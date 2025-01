Los Angeles - Die verheerenden Brände in Los Angeles haben auch Basketball-Starcoach Steve Kerr und dessen Familie betroffen. Der Trainer berichtete, dass seine 90 Jahre alte Mutter vor den Feuern in Sicherheit gebracht werden musste. „Meiner Mutter ist in guten Händen, aber ihr Haus ist zerstört.“ Der 59 Jahre alte Coach der Golden State Warriors erzählte, dass er erst vor zwei Wochen in jenem Haus im Stadtteil Pacific Palisades, in dem er selbst Teile seiner Kindheit verbracht hatte, zu Besuch war.

„Es sieht apokalyptisch aus“, bemerkte Kerr zu den Bildern der Zerstörung aus Kalifornien. „Das ist mein Heimatort. Alle meine Freunde von dort haben ihr Zuhause verloren, das Zuhause ihrer Familien, das Zuhause ihrer Kindheit. Unsere High School ist zerstört. Der Ort wirkt wie komplett ausgelöscht. Es ist surreal und erschütternd“, sagte Kerr vor dem Auswärtsspiel bei den Detroit Pistons (107:104).

Kerr: Wenigstens nicht so viele Todesopfer

Der Trainer der Warriors, bei denen auch der deutsche Weltmeister Dennis Schröder spielt, betonte zugleich, dass glücklicherweise zumeist nur Häuser den Flammen zum Opfer fielen und es nicht noch mehr Todesopfer gibt. Mit seinen Geschwistern sei er permanent in Kontakt wegen der Mutter, die schon Anfang der Woche evakuiert worden sei. „Sie ist sicher und wohlbehalten.“

Am Freitag berichteten die Behörden zunächst von mindestens zehn Toten. Rund 10.000 Häuser seien beschädigt oder zerstört worden.