Nach einer Operation steht Muriel Mohr wieder auf Skiern. Die 19-Jährige plant, bei der Big-Air-Qualifikation an den Start zu gehen – vorausgesetzt, das Knie macht mit.

Livigno - Ski-Freestylerin Muriel Mohr ist nach ihrem operativen Eingriff wieder ins Schneetraining eingestiegen und möchte bei den Olympischen Winterspielen am Samstag (19.30 Uhr) die Qualifikation im Big-Air-Wettbewerb bestreiten. „Ich war gestern in Livigno wieder auf Ski gestanden. Es hat sich gut angefühlt, ich bin schmerzfrei. Sollte sich alles so weiterentwickeln wie bisher, möchte ich an den Start gehen“, sagte Mohr, die nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes die medizinische Freigabe erhalten hat.

Die 19-Jährige hatte sich unmittelbar vor dem Olympia-Start bei einem Landeversuch den Meniskuslappen am linken Knie eingeklemmt. Anschließend sei laut Operateur Dr. Manuel Köhne ein „kleiner arthroskopischer Eingriff“ durchgeführt worden.