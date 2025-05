Nach Paris-Aus: Frankreich-Star bangt um Start in Wimbledon

Arthur Fils bangt nach seinem Aus bei den French Open auch um seinen Einsatz in Wimbledon.

Paris - Nach dem Rückzug von den French Open bangt Frankreichs Tennis-Jungstar Arthur Fils auch um seine Teilnahme an Wimbledon. „Ich habe eine Stressfraktur im unteren Rückenbereich und werde vier bis Wochen pausieren müssen“, sagte der 20-Jährige, der am Samstag in Paris daher nicht zu seinem Drittrundenspiel gegen den Russen Andrej Rubljow antreten konnte.

Wimbledon, das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison, beginnt am 30. Juni. Auf jeden Fall absagen muss Fils für das Rasen-Turnier im westfälischen Halle, das am 16. Juni anfängt.