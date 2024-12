Nachwuchs von Verstappen: „Von Genen her gewisses Potenzial“

Milton Keynes - Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko verspricht sich vom Nachwuchs von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen so einiges. Auf die Frage im Interview der „Kleinen Zeitung“ in Österreich, ob er den nächsten Red-Bull-Junior schon im Blick habe, antwortete Marko: „Das ist ein bisschen weit hergeholt (lacht). Aber wenn der Großvater dreifacher Weltmeister ist und der Vater vierfacher Weltmeister, dann müsste von den Genen her ein gewisses Potenzial bestehen.“

Der viermalige Weltmeister Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet erwarten Nachwuchs. Kelly Piquets Vater ist der dreimalige Champion Nelson Piquet. „Wir wissen aber noch gar nicht, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, was im Endeffekt auch egal ist. Schnelle Frauen sind genauso gefragt“, sagte Marko weiter.

Ziel 2025: Titel Nummer fünf

Mit der in Deutschland geborenen Tochter des brasilianischen Rennfahrers Nelson Piquet ist Verstappen seit 2020 zusammen. Während Verstappen erstmals Vater wird, ist es für Piquet bereits das zweite Kind. Sie hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Red-Bull-Piloten Daniil Kwjat.

Marko wünscht sich für die kommende Saison den fünften Titel mit Verstappen. „Bis jetzt haben wir vier Titel mit Sebastian Vettel und Max geschafft, der fünfte scheint also speziell schwierig zu sein. Außerdem wollen wir wieder in gewohnter Red-Bull-Effizienz und mit einer Leichtigkeit unsere Rennen absolvieren“, sagte der Österreicher.