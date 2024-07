Båstad - Nach seiner erfolgreichen Rückkehr im Doppel steht der frühere Tennis-Weltranglistenerste Rafael Nadal beim ATP-Turnier in Båstad auch im Einzel in der zweiten Runde. Der 38 Jahre alte Spanier gewann 6:3, 6:4 gegen Leo Borg, den 21 Jahre alten Sohn des früheren Tennis-Stars Björn Borg.

Nadal nahm dem schwedischen Lokalmatador in beiden Sätzen jeweils früh den Aufschlag ab und gewann ohne Probleme nach 1:25 Stunden gegen die Nummer 461 der Weltrangliste. Im Achtelfinale trifft der Gewinner von 22 Grand-Slam-Turnieren auf den an Nummer fünf gesetzten Briten Cameron Norrie. Am Montag siegte er gemeinsam mit dem Norweger Casper Ruud bereits in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz.

Es war das erste Match des lange verletzten Nadal nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris gegen Alexander Zverev vor rund anderthalb Monaten. An gleicher Stelle findet ebenfalls auf Sand das olympische Tennis-Turnier statt. Der zweimalige Olympiasieger Nadal hatte die Rasensaison extra ausgelassen, weil er sich auf die Spiele in Paris vorbereitet, die am 26. Juli eröffnet werden.