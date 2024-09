Emma Navarro liegt im zweiten Satz des Viertelfinals der US Open bereits mit 1:5 zurück. Doch dann geht bei ihrer Gegnerin gar nichts mehr. Für die Amerikanerin ist es ein besonderes Turnier.

Navarro nutzt Schwächephase für Halbfinaleinzug bei US Open

New York - Emma Navarro hat bei den US Open als erste Spielerin das Halbfinale erreicht und befeuert die Hoffnungen der amerikanischen Fans auf einen überraschenden Heimsieg. Die 23-Jährige setzte sich mit 6:2, 7:5 gegen die Spanierin Paula Badosa durch und steht erstmals in ihrer Tennis-Karriere unter den besten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier.

Badosa erlebte dabei im zweiten Satz einen kompletten Zusammenbruch ihres Spiels. Die 26-Jährige lag bereits mit 5:1 vorne, anschließend lief aber gar nichts mehr bei ihr. Navarro holte sich die letzten sechs Spiele der Partie in Serie. „Als ich das 2:5 geschafft hatte, hatte ich die Ahnung, dass es zwei Sätze werden würden“, sagte die gebürtige New Yorkerin. „Es ist verrückt, dass ich im Halbfinale bin. US Open, Baby.“

Navarro hatte zuvor bereits überraschend Titelverteidigerin Coco Gauff bezwungen. Die Weltranglistenzwölfte trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka aus Belarus und der chinesischen Olympiasiegerin Qinwen Zheng.