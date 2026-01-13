Shaquille O'Neal ist einer der absoluten Superstars der NBA-Geschichte. In der ewigen Bestenliste ist er nun einen Platz zurückgerutscht. Der Spitzenreiter erlebt einen frustrierenden Abend.

Los Angeles - James Harden hat den legendären Shaquille O'Neal in der NBA-Scorerliste überholt. Der 36 Jahre alte Basketball-Profi der Los Angeles Clippers erreichte den Meilenstein mit einem verwandelten Dreier im Heimspiel gegen die Charlotte Hornets. Harden steht nun auf Rang neun der Punkte-Bestenliste vor O'Neal. Der Center war in 1.207 NBA-Spielen auf 28.596 Punkte gekommen. Bester Deutscher in der Rangliste ist Dirk Nowitzki auf Rang sechs mit 31.560 Punkten, an der Spitze steht LeBron James mit mehr als 42.600 erzielten Punkten.

Harden verbuchte beim 117:109 gegen die Hornets insgesamt 32 Zähler und steht nun bei 28.614 Punkten. Für die Clippers war es der zehnte Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen, nach schwierigem Beginn hat sich das Team von Trainer Tyronn Lue gefangen und ist auf Playoff-Kurs.

Lakers verlieren gegen Sacramento ohne gesperrten Schröder

LeBron James verlor mit dem Clippers-Stadtrivalen Los Angeles Lakers unerwartet mit 112:124 bei den Sacramento Kings, bei denen Dennis Schröder das zweite von drei Spielen gesperrt fehlte. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte nach der Niederlage bei den Lakers Ende Dezember versucht, auf Luka Doncic loszugehen und war deswegen von der NBA für drei Partien gesperrt worden.

Doncic verbuchte zwar starke 42 Punkte in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien, konnte die 14. Saison-Niederlage der Lakers aber ebenso wenig verhindern wie James, der 22 Zähler verbuchte. Für Sacramento war es erst der zehnte Sieg der Saison - bei bereits 30 Niederlagen.