FBI-Ermittler nehmen NBA-Coach Billups und Miami-Profi Rozier fest. Worum es bei den Vorwürfen rund um illegales Glücksspiel und Sportwetten geht.

New York - Im Rahmen einer großangelegten FBI-Untersuchung zu verbotenen Sportwetten und illegalem Glücksspiel ist der Trainer des NBA-Clubs Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, festgenommen worden. Wie die US-Bundespolizei in New York weiter mitteilte, gehört auch Basketball-Profi Terry Rozier von den Miami Heat zu den Festgenommenen. Die Untersuchungen richten sich gegen insgesamt mehr als 30 Personen.

Der 49-jährige Billups trainiert Portland im fünften Jahr und war als Spieler sehr erfolgreich. 2004 wurde er mit den Detroit Pistons NBA-Meister, er gehört auch der Hall of Fame an. Laut Behörden geht es bei der Untersuchung gegen ihn um illegales Pokern unter Beteiligung der Mafia.

Rozier mit Heat-Team noch am Mittwochabend gegen Orlando

Die Heat hatten am Mittwochabend ihr Auftaktspiel in der neuen Saison der nordamerikanischen Liga bei den Orlando Magic verloren, Rozier kam dabei nicht zum Einsatz. Für den Sieg von Orlando sorgten unter anderem die deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva.

Gegen Rozier hatte es bereits im März 2023 Ermittlungen der Liga wegen auffälliger Wetten von anderen Personen gegeben, bei denen es um die Zahl seiner erwarteten Punkte, Rebounds und Vorlagen in einem Spiel ging. Rozier hatte die fragliche Partie frühzeitig verlassen und eine Verletzung als Grund angegeben. Ein Fehlverhalten wurde ihm damals nicht zur Last gelegt.