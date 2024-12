Oklahoma City - Isaiah Hartenstein hat mit den Oklahoma City Thunder das Final Four um den NBA Cup erreicht und die Chance auf seinen ersten Titel in der besten Basketball-Liga der Welt. Der deutsche Center hatte beim 118:114 gegen die Dallas Mavericks einen guten Abend und verbuchte neben 10 Punkten auch 13 Rebounds und 3 Vorlagen für sein Team. Mann des Abends war Shai Gilgeous-Alexander mit 39 Zählern für OKC, die im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors treffen. Für Maxi Kleber, der krank war und nicht spielte, ist die Chance auf den Titel mit den Mavs dagegen geplatzt.

Aus der Eastern Conference lösten die Milwaukee Bucks als erstes Team das Ticket für die Reise nach Las Vegas, wo es ab dem Wochenende um den zum zweiten Mal ausgespielten Pokal geht. Die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo bezwang die Orlando Magic 114:109. Ohne Franz Wagner, Paolo Banchero und weitere verletzte Spieler holten sich die Magic zwar in den Schlussminuten noch mal die Führung, hatten am Ende aber keine Mittel mehr gegen die Bucks. Moritz Wagner kam auf 13 Punkte als Einwechselspieler, sein deutscher Teamkollege Tristan Da Silva verbuchte sechs Zähler. Bester Werfer der Partie war Antetokounmpo mit 37 Punkten.

Vier Teams haben die Chance auf die Nachfolge der Lakers

Die Bucks spielen in ihrem Halbfinale entweder gegen die New York Knicks oder die Atlanta Hawks. Die beiden noch ausstehenden Viertelfinals sind in der deutschen Nacht zu Donnerstag. Am Samstag beginnt das Final Four in Las Vegas, die Sieger ermitteln in der deutschen Nacht zu Mittwoch kommender Woche den Nachfolger der Los Angeles Lakers, die die Premiere vor einem Jahr gewonnen hatten.