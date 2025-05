San Francisco - Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in den NBA-Playoffs auch die zweite Chance zum Einzug in die zweite Runde vergeben. Das Team aus Kalifornien verlor sein Heimspiel gegen die Houston Rockets mit 107:115 und musste in der Best-of-seven-Serie den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Die entscheidende siebte Partie wird in Texas ausgetragen.

Fred VanVleet von den Rockets war zusammen mit Curry punktbester Spieler der Partie, beide erzielten jeweils 29 Punkte. Zudem kam Jimmy Butler bei den Warriors auf 27 Zähler. Die Entscheidung in einem lange Zeit umkämpften Spiel fiel Mitte des Schlussviertels, als sich Houston mit einem 12:0-Lauf absetzte. Der Sieger der Serie trifft im Viertelfinale auf die Minnesota Timberwolves.