NBA: Ex-Bonn-Coach Iisalo wird Cheftrainer in Memphis

Memphis - Der langjährige Bundesligatrainer Tuomas Iisalo wird beim NBA-Team Memphis Grizzlies zum Chefcoach befördert. Das teilte die Basketball-Franchise mit. Der 42 Jahre alte Finne war seit Saisonbeginn Co-Trainer in Memphis und betreute die Mannschaft bereits seit Ende März interimistisch als Hauptübungsleiter, nachdem Cheftrainer Taylor Jenkins überraschend entlassen worden war. In der ersten Playoff-Runde unterlag Memphis mit Iisalo den Oklahoma City Thunder deutlich mit 0:4.

Iisalo feierte seine größten Erfolge in Deutschland bei den Telekom Baskets Bonn, für die er zwischen 2021 und 2023 tätig war. In seiner letzten Saison gewann er mit Bonn die Champions League und führte den Club damit zum ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Außerdem erreichte Bonn mit Iisalo die Finalserie der Bundesliga, verlor aber gegen ratiopharm Ulm. Vor seiner Zeit in der früheren deutschen Hauptstadt gelang ihm 2018 mit den Crailsheim Merlins der Bundesliga-Aufstieg.

Iisalo war auch mit Paris erfolgreich

2023 wechselte Iisalo zum ambitionierten französischen Projekt Paris Basketball und gewann auf Anhieb den EuroCup. In der Meisterschaft erreichte Paris mit Iisalo das Playoff-Finale gegen die AS Monaco, verpasste jedoch den Titel. Anschließend folgte der Schritt nach Memphis.

„Ich habe volles Vertrauen in Tuomas als zukünftigen Cheftrainer der Memphis Grizzlies“, wird Zachary Z. Kleiman, Präsident und General Manager of Basketball Operations der Grizzlies, zitiert. „Tuomas' Teams waren auf allen Ebenen diszipliniert, hartnäckig und haben auf beiden Seiten des Spielfelds zusammengespielt und die Erwartungen stets übertroffen. Wir freuen uns darauf, dass dies auch in Memphis der Fall sein wird.“