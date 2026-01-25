Die Orlando Magic müssen sich ohne ihren deutschen Star Franz Wagner in der NBA erneut geschlagen geben. Für Luka Doncic endet auch der zweite Besuch in seiner alten Heimat mit einem Erfolg.

Orlando - Die Basketballer der Orlando Magic haben in der NBA ohne den verletzten Franz Wagner die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team des deutschen Welt- und Europameisters verlor 105:119 gegen die Cleveland Cavaliers. Superstar Luka Doncic führte derweil die Los Angeles Lakers zum 116:110-Comeback-Sieg bei seiner früheren Mannschaft, den Dallas Mavericks.

Orlando war das Fehlen seines deutschen Stars zunächst nicht anzumerken, was auch an der Rückkehr von Jalen Suggs lag, den die Magic nach acht Spielen zurück auf dem Parkett begrüßen durften. Der Guard erzielte fast alle seine Punkte vor der Pause, in die es mit einem knappen Rückstand ging (48:55). In Halbzeit zwei fehlte es Orlando dann aber an Kraft und die Gäste zogen davon.

Bester Scorer der Partie war Clevelands Donovan Mitchell, der 36 Punkte und neun Vorlagen auflegte. Neben Paolo Banchero (27 Punkte) hielt bei den Gastgebern auch Moritz Wagner gut mit. Der ältere Bruder von Franz kam in weniger als 13 Minuten auf starke 13 Punkte und sechs Rebounds. Tristan da Silva, der dritte deutsche Nationalspieler, blieb dagegen punktlos. Orlando steht mit 23 Siegen und 21 Niederlagen weiterhin auf Rang sieben der Eastern Conference, die Cavaliers sind Fünfter.

Chicago ehrt Derrick Rose

In Dallas kam es zum zweiten Mal zur Rückkehr des langjährigen Fan-Lieblings Doncic in seine alte Heimat - und zum zweiten Mal trumpfte der Slowene gegen sein Ex-Team auf. Sieben Minuten vor dem Ende lag die Star-Truppe aus Los Angeles noch mit 15 Zählern zurück, doch auch dank 33 Punkten, acht Rebounds und elf Assists von Doncic gelang den Lakers das Comeback. L.A. liegt als Fünfter im Westen auf Playoff-Kurs, die Mavericks drohen diese als Elfter zu verpassen.

Während die Mavericks die Köpfe hängen ließen, wurde bei den Chicago Bulls gleich doppelt gefeiert. Nach dem 114:111 über die Boston Celtics im heimischen United Center, bei dem Kevin Huerter Sekunden vor Schluss nervenstark einen Dreier versenkt hatte, zogen die Bulls das Trikot mit der Nummer 1 unter das Hallendach. Die Franchise ehrte damit Derrick Rose, der 2011 mit 22 Jahren zum bis heute jüngsten MVP der NBA-Geschichte ernannt worden war. Im September 2024 hatte er seine Karriere verletzungsbedingt beendet.