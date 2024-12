Inglewood - Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors eine erneute Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hinnehmen müssen. Der 31-Jährige unterlag mit seinem neuen Team mit 92:102 bei den Los Angeles Clippers. Für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war es bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel mit den Warriors.

Schröder erzielte elf Punkte und verteilte fünf Assists. Golden-State-Coach Steve Kerr verzichtete gegen die Clippers auf die Superstars Stephen Curry und Draymond Green, um sie für das nächste Spiel gegen die Phoenix Suns zu schonen.

Starker Kleber siegt mit Dallas

Einen erfolgreichen Abend erlebte dagegen Maxi Kleber. Der 32-Jährige erzielte beim 98:89-Sieg seiner Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns 15 Punkte und holte sieben Rebounds. Die Mavericks müssen weiter auf ihren Starspieler Luka Doncic verzichten, der mit einer Wadenverletzung mindestens einen Monat ausfällt.

Daniel Theis wartet mit den New Orleans Pelicans weiter auf ein Erfolgserlebnis. Bei der 124:132-Niederlage gegen die Memphis Grizzlies kam der 32-Jährige auf elf Punkte und elf Rebounds, konnte die neunte Pleite in Folge der Pelicans aber nicht verhindern.

Ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz (Bauchmuskelfaserriss) und Moritz (Kreuzbandriss) verloren die Orlando Magic im heimischen Florida deutlich mit 85:108 gegen die New York Knicks. Der deutsche NBA-Profi Tristan da Silva konnte in dieser Partie keine Akzente setzen. In seinen fast 28 Minuten Spielzeit gelang dem 23-Jährigen kein einziger Punkt. Trotz der Niederlage bleiben die Magic Vierter in der Eastern Conference.