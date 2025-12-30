Das Team des Basketball-Nationalspielers Tristan da Silva muss sich knapp den Toronto Raptors geschlagen geben. Auch die Denver Nuggets verlieren und befürchten zudem, dass ein Star lange ausfällt.

Toronto - Die Orlando Magic haben es erneut verpasst, in der NBA zwei Spiele nacheinander zu gewinnen. Nach dem Erfolg gegen die Denver Nuggets setzte es für das Team des deutschen Basketball-Nationalspielers Tristan da Silva und der weiterhin verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz eine 106:107 (65:54)-Auswärtsniederlage gegen die Toronto Raptors. Anfang Dezember hatten die Magic zuletzt zweimal hintereinander in der nordamerikanischen Basketball-Liga gewonnen.

Dabei lagen die Magic im zweiten Viertel mit bis zu 21 Zählern Differenz in Führung. Der Einbruch folgte schließlich im Schlussabschnitt, als die Gäste nur zwölf Punkte erzielten und einen 0:13-Lauf kassierten. Zwei erfolgreiche Freiwürfe Torontos eineinhalb Minuten vor Spielende waren die letzten Punkte der Partie. Da Silva legte sechs Punkte und sechs Rebounds auf, sein Teamkollege Paolo Banchero kam auf 23 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists.

Nuggets verlieren, Jokic verletzt sich

Die Denver Nuggets verloren bei den Miami Heat derweil nicht nur die Neuauflage der Finals von 2023 mit 123:147 (63:63), sondern auch ihren Superstar kurz vor der Pause: Nikola Jokic verletzte sich am linken Knie und musste die Partie vorzeitig beenden, über die Schwere seiner Verletzung haben sich die Nuggets noch nicht geäußert. Ohne Jokic verloren die Nuggets die zweite Hälfte mit 60:84.

Isaiah Hartenstein verpasste das nächste Spiel seiner Oklahoma City Thunder. Beim 140:129 (70:74)-Heimerfolg des Titelverteidigers gegen die Atlanta Hawks musste der deutsche Center mit einer Wadenverletzung passen. Hartenstein hat damit verletzungsbedingt neun der vergangenen 14 Spiele der Thunder gefehlt. Shai Gilgeous-Alexander war mit 39 Zählern bester Werfer von Oklahoma City.