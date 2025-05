Die Oklahoma City Thunder festigen ihren Ruf als Titelfavorit in der NBA. Auch im zweiten Spiel der Western Conference Finals dominiert das Team um Isaiah Hartenstein, der MVP der NBA trumpft auf.

Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder haben die Minnesota Timberwolves in den NBA-Playoffs auch im zweiten Spiel deutlich geschlagen. Die Mannschaft um Isaiah Hartenstein und den frisch gekürten MVP Shai Gilgeous-Alexander gewann 118:103 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun 2:0. Gilgeous-Alexander verbuchte in der ersten Partie nach seiner Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde 38 Punkte, 8 Vorlagen und 3 Rebounds. Hartenstein kam auf sechs Punkte, acht Rebounds und zwei Vorlagen.

Zum Ende einer noch weitestgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit zogen die Gastgeber davon und hatten in der zweiten Halbzeit nur noch kurz im dritten Viertel weniger als fünf Punkte Vorsprung. Zwischenzeitlich lag das Team sogar mit 24 Zählern vorne, die Timberwolves um Anthony Edwards und Julius Randle wirkten desillusioniert. „Wir spielen hart in der Abwehr, da fängt es an“, sagte OKC-Profi Jalen Williams nach 26 Punkten, 10 Rebounds und 5 Vorlagen. „Wenn wir sie aufhalten, können wir kontern und unsere Stärken ausspielen“, sagte Gilgeous-Alexander.

OKC profitiert von tieferem Kader

Während bei den Gästen nur 8 der 15 Spieler im Kader zum Einsatz kamen, verteilte OKC die Aufgaben erneut auf den tiefer besetzten Kader und brachte zehn Spieler zum Einsatz. Die beiden anstehenden Spiele sind nun in Minneapolis - dort kann Oklahoma City bereits den Einzug in die Finals perfekt machen.