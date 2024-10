Los Angeles - NBA-Profi Maxi Kleber hat wegen einer Verletzung am Sprunggelenk nahezu die komplette Vorbereitung auf die neue Saison verpasst. „Er ist einen Tag vor Beginn des Trainingscamps jemandem auf den Fuß getreten und umgeknickt“, sagte Trainer Jason Kidd vor dem Testspiel der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Kleber sei allerdings weit vorangeschritten in der Reha. „Er wird hoffentlich bereit sein für den Saisonstart“, sagte Kidd. Die Mavericks, die im vergangenen Jahr die NBA-Finals gegen die Boston Celtics verloren hatten, starten am 24. Oktober mit einem Heimspiel gegen die San Antonio Spurs in die neue Spielzeit der besten Basketball-Liga der Welt.