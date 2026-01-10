Derbe Packung für Dennis Schröder: Mit den Sacramento Kings kassiert der deutsche Nationalmannschaftskapitän eine deutliche Niederlage bei den Golden State Warriors.

San Francisco - Die Sacramento Kings um den deutschen Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder finden in der NBA einfach nicht in die Spur. Bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry mussten sich die Kings deutlich mit 103:137 geschlagen geben und kassierten die siebte Niederlage in Folge. Mit nur acht Saisonsiegen bei jetzt 30 Niederlagen bleibt Sacramento auf dem letzten Platz der Western Conference. Ligaweit haben nur die Indiana Pacers im Osten eine schlechtere Bilanz.

Schröder begann das Spiel einmal mehr auf der Bank, am Ende standen für den Braunschweiger 15 Punkte, drei Rebounds und drei Assists zu Buche. Lange konnten die Kings das Spiel relativ eng halten, zur Halbzeit betrug der Rückstand nur vier Punkte. In der zweiten Hälfte zogen die Warriors aber davon, vor allem im Schlussviertel entglitt Sacramento das Spiel komplett. Punktbester Spieler bei Golden State war erwartungsgemäß Curry, der 27 Zähler beisteuerte.

Orlando verliert vor Berlin-Auftritt - da Silva fehlt angeschlagen

Unterdessen verpassten es die Orlando Magic erneut, zum ersten Mal seit Ende November zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das Team aus Florida verlor ohne den kurzfristig wegen Rückenbeschwerden ausgefallenen Europameister Tristan da Silva gegen die Philadelphia 76ers mit 91:103. Am kommenden Donnerstag bestreitet Orlando das erste NBA-Spiel der Geschichte in Berlin, Gegner sind die Memphis Grizzlies. Ob die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner rechtzeitig für die Partie fit werden, ist noch unklar.

Eine starke Aufholjagd zeigte Meister Oklahoma City Thunder. Ohne zahlreiche Topspieler wie Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander und Isaiah Hartenstein gewannen die Thunder bei den Grizzlies mit 117:116. Zur Halbzeit lag OKC bereits mit 19 Punkten hinten, kämpfte sich aber ins Spiel zurück. Gilgeous-Alexander fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung, Hartenstein wartet aufgrund einer Wadenverletzung weiter auf seinen ersten Einsatz 2026.

Lakers und Knicks verlieren - Kleber und Hukporti kein Faktor

Die Los Angeles Lakers mussten hingegen ihre zweite Niederlage nacheinander hinnehmen. Das Team um die beiden Ausnahmespieler LeBron James und Luka Doncic verlor zu Hause gegen die Milwaukee Bucks mit 101:105. James beendete das Spiel als bester Werfer der Partie mit 26 Punkten, Doncic erzielte 24 Zähler. Maximilian Kleber kam bei den Lakers nur kurzzeitig zum Einsatz.

Die New York Knicks verloren bei den Phoenix Suns mit 107:112, der deutsche Profi Ariel Hukporti blieb komplett auf der Bank.