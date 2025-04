Die Milwaukee Bucks scheiden in den NBA-Playoffs bei den Indiana Pacers aus. Starspieler Giannis Antetokounmpo ist erbost und legt sich auch mit dem Vater eines Gegenspielers an.

Indianapolis - Giannis Antetokounmpo war nach dem Playoff-Aus seiner Milwaukee Bucks bei den Indiana Pacers kaum zu bändigen. Der Starspieler legte sich nach der 118:119-Niederlage nach Verlängerung auf dem Court mit Gegenspielern und dem Vater von Pacers-Star Tyrese Haliburton an. Der war nach dem entscheidenden Korb seines Sohnes aufs Feld gerannt und hatte sichtbar auf Antetokounmpo eingeredet.

Antetokounmpo moniert „Respektlosigkeit“

„Ich glaube daran, im Erfolg bescheiden zu sein“, sagte Antetokounmpo nach dem Spiel, „viele Leute da draußen sagen, nein, wenn man gewinnt, redet man Mist, und das ist ein Freibrief für Respektlosigkeit gegenüber anderen. Ich bin da anderer Meinung.“ John Haliburton entschuldigte sich später in den sozialen Medien für sein Verhalten. Auch Antetokounmpo berichtete von einem klärenden Gespräch: „Nach einer Niederlage kochen die Emotionen hoch.“

Zuvor hatten die Pacers gegen die Bucks die letzten acht Punkte erzielt und so die hitzige Playoff-Serie mit 4:1 für sich entschieden. Antetokounmpo erzielte in Abwesenheit von Damian Lillard, der sich in Spiel vier der Serie die Achillessehne gerissen hatte, 30 Punkte und verbuchte mit 20 Rebounds und 13 Assists ein beeindruckendes Triple Double. Allerdings unterliefen ihm auch sieben Ballverluste, zudem verspielten die Bucks am Ende der Verlängerung leichtfertig den Sieg.

„Diese Serie war ein großer Schlagabtausch“, sagte Tyrese Haliburton, mit 26 Punkten bester Werfer auf Seiten der Pacers. Er habe von dem Disput seines Vaters mit Antetokounmpo erst in der Kabine erfahren, würde das Verhalten nicht gutheißen und habe mit seinem Vater geredet. „Es ging um viele persönliche Dinge. Das ist einfach Teil dieser Rivalität und dessen, was wir hier in den letzten Jahren aufgebaut haben.“

Antetokounmpo ließ es sich nicht nehmen, nach der Partie darauf hinzuweisen, dass er mit den Bucks bereits eine Meisterschaft gewonnen hat (2021), die Pacers seit ihrem Eintritt in die NBA im Jahr 1976 dagegen noch titellos sind.