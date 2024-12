San Antonio - NBA-Erfolgscoach Gregg Popovich will nach seinem Schlaganfall weiter als Basketball-Trainer der San Antonio Spurs arbeiten. „Niemand freut sich mehr darauf, mich wieder auf der Bank zu sehen, als die talentierten Menschen, die meinen Rehabilitationsprozess geleitet haben“, teilte der 75 Jahre alte Popovich in einer Stellungnahme der Spurs auf der Plattform X mit. „Sie haben schnell gelernt, dass ich nicht so leicht zu trainieren bin.“ Einen genauen Zeitplan für seine Rückkehr ins Trainergeschäft gibt es aber noch nicht.

Popovich hatte im November einen leichten Schlaganfall erlitten. „Dies waren sicherlich unerwartete sechs Wochen für meine Familie und mich“, sagte der NBA-Coach, der sich bei allen auch für die überwältigende Hilfe und Unterstützung bedankte.

Popovich trainiert die Spurs seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er gewann mit dem Club in dieser Zeit insgesamt fünf NBA-Titel. Zudem führte er das Nationalteam der USA bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu Gold. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.