Alexander Zverev hat in Melbourne gut zu tun. Er kämpft nicht nur ums Weiterkommen auf dem Platz, sondern hat auch noch eine andere Aufgabe übernommen.

Melbourne - Alexander Zverev ist bei den Australian Open aktuell gleich doppelt gefordert. Auf dem Platz kämpft der Tennis-Olympiasieger am Montag (6.00 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den Briten Cameron Norrie um den Einzug ins Viertelfinale. Abseits des Courts muss er sich nun auch noch um seinen Physiotherapeuten Christoph Seidel kümmern.

Was ist passiert? Seidel knickte bereits während des Zweitrundenspiels gegen den Slowaken Lukas Klein auf der Treppe in der John Cain Arena um und zog sich einen Bänderriss zu. „Aber so schlimm ist es nicht, denn ich habe einen sehr, sehr guten Job gemacht mit der Behandlung“, sagte Zverev nach seinem Drittrunden-Sieg gegen den Amerikaner Alex Michelsen.

Bei Instagram postete Zverev ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie er Seidel den Fuß verbindet. „Das muss ich jetzt jeden Tagen machen. Ich bin quasi sein neuer Physio“, sagte Zverev. „Aber ich warte immer noch auf die Bezahlung für meine Arbeit.“