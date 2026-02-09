Immer wieder lösen sich Olympia-Medaillen vom Band. Biathlet Justus Strelow ist das erste deutsche Opfer und wird als Bastler aktiv. Die Organisatoren der Spiele bemühen sich um eine Lösung.

Cortina d'Ampezzo - Die Olympia-Medaillen sind anscheinend nicht für ausgiebige Siegesfeiern gemacht. Das musste nach unter anderem der US-Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson nun auch das deutsche Team erstmals feststellen. Biathlet Justus Strelow hüpfte bei den Feierlichkeiten der deutschen Mixedstaffel mit seiner Bronzemedaille herum - fatal.

„In dem Moment ist die Medaille auch zu Bruch gegangen, leider. Ich hoffe und glaube, dass es schnell wieder zusammenzusetzen war“, erklärte Biathlet Philipp Nawrath das Malheur seines DSV-Teamkollegen, das das Team auch in einem Instagram-Video mit dem Kommentar „Hey Olympia, was ist mit den Medaillen los?“ festhielt.

Johnsons Tipp: „Nicht damit springen“

Zuvor war bereits Skirennfahrerin Johnson bei der Medaillenzeremonie im Überschwang der Gefühle ein ähnliches Missgeschick unterlaufen. Sie sei herumgehüpft und dabei sei ihre Goldmedaille vom Band gerissen, berichtete die US-Amerikanerin nach dem Triumph in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo. „Nicht damit springen“, sagte die 30-Jährige selbstironisch, als sie bei der Pressekonferenz nach dem Rennen die Einzelteile präsentierte: die Goldmedaille, das Medaillenband und den herausgerissenen Stift, der beides verbinden sollte.

Auch der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson riss die Medaille vom Band, als sie nach ihrem Silber-Coup im Skiathlon zu ihrer Familie rannte. Als weiteres Opfer meldete sich Eiskunstläuferin Alysa Liu, die am Sonntagabend mit den USA den Teamwettbewerb gewonnen hatte, bei Instagram zu Wort. „Meine Medaille braucht das Band nicht“, schrieb sie zu einem Video.

Andrea Francisi, einer der Geschäftsführer des Organisationskomitees, sagte am Montag zu den zahlreichen Fällen: „Uns ist die Situation bekannt, wir schauen, was das Problem genau ist. Das ist natürlich ein Moment, der für alle Athleten sehr wichtig ist.“

„Größter Bastler“ Strelow bringt eigene Medaille in Ordnung

Rat und Tat bei ähnlichen Problemen können betroffene Athleten wohl von Strelow erwarten. „Ihm musste keiner helfen, Justus ist der größte Bastler und er hat das selbst wieder gerichtet“, verriet sein Teamkollege Philipp Horn. Die Medaille habe einen kleinen Kratzer abbekommen und zwischendurch habe Strelow überlegt, die Medaille umzutauschen. „Aber so ein Kratzer, das sind ja auch Erinnerungen. Das kann man dann später mal erzählen, wann und warum das passiert ist, das ist eigentlich eine schöne Story.“