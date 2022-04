Neuendorf telefoniert mit Katar-Kritikerin Klaveness

Frankfurt/Main - DFB-Präsident Bernd Neuendorf und seine norwegische Amtskollegin Lise Klaveness haben miteinander telefoniert und dabei über mögliche gemeinsame Initiativen im Weltfußball gesprochen.

Eine konkrete Agenda oder Abstimmung einer Kooperation habe es noch nicht gegeben, teilte ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes auf dpa-Anfrage mit.

Klaveness hatte auf dem FIFA-Kongress Ende März in Doha deutliche Kritik am Weltverband und am WM-Ausrichter Katar geübt. Der deutsche Verband sei der erste gewesen, „der mich nach dem Kongress kontaktiert und mir seine Unterstützung zugesichert hat“, hatte die 40-Jährige in einem Interview der „Bild am Sonntag“ gesagt. Katar steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik.