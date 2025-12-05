Bei Olympia wird der Tischtennis-Mannschafts-Wettbewerb künftig mit gemischten Teams gespielt. Auf einmal ist auch der Mixed Team World Cup wichtig. In Top-Besetzung verliert Deutschland gegen China.

Chengdu - Das deutsche Tischtennis-Nationalteam hat beim Mixed Team World Cup das Prestigeduell mit der Übermacht China verloren. Obwohl Patrick Franziska den Einzel-Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Wang Chuqin besiegte, hieß es in der Teamwertung am Ende 4:8.

Der Mixed Team World Cup war bislang immer ein bedeutungsloser Wettbewerb. In diesem Jahr haben die 16 Nationen inklusive Deutschland erstmals ihre besten Spielerinnen und Spieler ins chinesische Chengdu geschickt. Hintergrund ist die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, den Tischtennis-Mannschafts-Wettbewerb bei Olympischen Spielen künftig mit gemischten Teams auszutragen.

Halbfinal-Einzug noch möglich

Gespielt wird im chinesischen Chengdu in einem völlig ungewöhnlichen Format. Nacheinander treten ein Mixed-Doppel, ein Frauen-Einzel, ein Männer-Einzel, ein Männer-Doppel und ein Frauen-Doppel gegeneinander an. Es gewinnt das Team, das als erstes matchübergreifend acht Sätze geholt hat.

Die Deutschen besiegten unter anderem schon die europäischen Rivalen Frankreich (8:4) und Schweden (8:5). Am Samstag spielen sie nacheinander gegen Südkorea und Hongkong um den Halbfinal-Einzug. Zum deutschen Team gehören Sabine Winter, Annett Kaufmann, Nina Mittelham, Dang Qiu, Benedikt Duda und Franziska.