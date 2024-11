Die New York Jets haben nach fünf Niederlagen in Serie wieder ein Spiel in der NFL gewonnen. Star-Quarterback Aaron Rodgers wirft gegen Houston drei Touchdown-Pässe.

New York - Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers sind in der NFL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach fünf Niederlagen nacheinander in der nordamerikanischen Football-Liga gewannen die Jets gegen die Houston Texans zu Hause mit 21:13 (0:7). Rodgers warf zum ersten Mal in dieser Saison drei Touchdown-Pässe in einem Spiel.

Rodgers' Pass über 26 Yards auf Garrett Wilson im Schlussabschnitt war dabei das Highlight der Partie: Der Passempfänger der Jets fing das Anspiel Rodgers' mit einer Hand und sorgte so für die 14:10-Führung. „Ich dachte erst, ich hätte meinen Pass an eine annehmbare Stelle geworfen – aber eigentlich habe ich für den Touchdown nicht viel gemacht“, sagte Rodgers. „Ihm ist ein unglaublicher Fang gelungen, das war eine ganz wichtige Aktion.“

Drei Minuten vor Spielende gelang Rodgers sein dritter Touchdown-Pass, den Davante Adams zur 21:10-Entscheidung vollendete. Wilson hatte im dritten Spielabschnitt mit seinem zweiten Touchdown für den 7:7-Ausgleich gesorgt.

Nach dem dritten Saisonsieg stehen die Jets in der East-Division der AFC auf dem zweiten Platz, die Texans sind trotz ihrer dritten Saisonniederlage weiter Spitzenreiter der South-Division.