Kansas City - NFL-Superstar Patrick Mahomes wird wohl nicht bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles an der Premiere des Flag-Football-Wettbewerbs teilnehmen. „Ich werde das wahrscheinlich den jüngeren Kerlen überlassen. Ich werde ein wenig älter sein, wenn es so weit ist“, sagte der 29 Jahre alte Quarterback der Kansas City Chiefs bei einem Medientermin seines Teams. Der dreimalige Super-Bowl-Sieger wäre bei den Spielen 2028 in LA 32 Jahre alt.

Die NFL-Teambesitzer hatten Mitte Mai entschieden, dass NFL-Profis bei der olympischen Premiere von Flag Football an den Start gehen können. Beim Flag Football in der nun olympischen Variante stehen jeweils fünf Spieler einer Mannschaft auf dem Feld, das nicht ganz die Dimensionen hat wie beim Kleinfeldfußball. Gepunktet wird wie beim American Football durch Touchdowns. Aufgehalten werden Gegenspieler nicht durch Körpereinsatz, sondern durch das Abziehen von an einem Gürtel befestigten Bändern.

Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles ist Flag Football mit einem Damen- und einem Herren-Turnier vertreten. Jeweils sechs Teams mit zehn Spielern kämpfen in drei Jahren um Bronze, Silber und Gold.