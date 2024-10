Ein Field Goal kurz vor Schluss sorgt in der NFL für den fünften Saisonsieg der Detroit Lions. Ein Deutsch-Amerikaner erzielt seinen vierten Touchdown in dieser Spielzeit.

Minneapolis - Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben für die erste Saisonniederlage der Minnesota Vikings in der NFL gesorgt. Dank eines Field Goals von Kicker Jake Bates kurz vor dem Ende gewann der Super-Bowl-Anwärter mit 31:29 beim Team aus Minneapolis und holte sich im sechsten Match den fünften Saisonerfolg. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown erzielte in einem furiosen zweiten Lions-Viertel seinen vierten Touchdown in dieser Spielzeit für die Mannschaft um Quarterback Jared Goff.

Die Vikings führten nach dem ersten Viertel mit 10:0. Dann kamen die Lions richtig in Schwung. Jahmyr Gibbs, St. Brown und erneut Gibbs sorgten mit ihren Touchdowns für eine 21:10 zur Pause. Nachdem die Gastgeber aus Minneapolis auf 17:21 herankamen, sorgte Kalif Raymond für ein eigentlich beruhigendes 28:17. Mit zwei Field Goals und einem Touchdown nach einem Lions-Patzer im Angriff drehten die Vikings erneut das Spiel und führten knapp fünf Minuten vor dem Ende mit 29:28. Am Ende sorgte Kicker Bates doch noch für den Lions-Erfolg. Der 24 Jahre alte St. Brown fing acht Pässe über insgesamt 112 Yards.

Im zweiten Topspiel gewannen die Green Bay Packers ebenfalls dank eines Field Goals kurz vor Schluss gegen die Houston Texans mit 24:22 und fügten dem Team von Quarterback C.J Stroud die zweite Saisonniederlage zu. Die Packers haben jetzt ebenfalls eine Bilanz von 5:2 Siegen.

Jacksonville siegt im London-Game

Im London-Game im Wembley-Stadion bezwangen zuvor die Jacksonville Jaguar die New England Patriots vor 86.651 Zuschauern souverän mit 32:16. Das frühere Team von Superstar Tom Brady hat nach sieben Spielen nur einen Sieg auf dem Konto. Jacksonville sicherte sich den zweiten Erfolg.