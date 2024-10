KhaDarel Hodge entschied die Partie mit einem Touchdown in der Verlängerung.

Atlanta - Angeführt von einem überragenden Quarterback Kirk Cousins haben die Atlanta Falcons auf dramatische Weise ihren dritten Saisonsieg in der NFL eingefahren. Die Falcons gewannen ihr Heimspiel gegen den Divisionsrivalen Tampa Bay Buccaneers mit 36:30 nach Verlängerung. Passempfänger KhaDarel Hodge entschied das Spiel mit seinem Touchdown nach etwas mehr als einer Minute in der Overtime.

Cousins warf nicht nur vier Touchdown-Pässe, sondern überbrückte im Passspiel insgesamt einen Raumgewinn von 509 Yards, womit der 36-Jährige einen Karriere-Bestwert aufstellte. Auch in der Geschichte der Falcons hatte noch nie zuvor ein Spieler so viele Passing Yards in einem Spiel erzielt. Ein Fehlpass von Cousins gut zwei Minuten vor dem Ende hatte schließlich keine Auswirkungen mehr.

Kicker rettet Falcons spät in die Verlängerung

Dabei hatte es noch kurz vor Schluss nach einem Erfolg für die Gäste aus Florida ausgesehen. Erst mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit verwandelte Falcons-Kicker Younghoe Koo ein Field Goal zum Ausgleich und brachte das Spiel in die Verlängerung. Dort gewannen die Falcons den Münzwurf, bekamen den Ball - und beendeten nach vier Spielzügen die Partie.

Durch den Sieg zog Atlanta mit drei Siegen und zwei Niederlagen mit Tampa gleich, aufgrund des gewonnen direkten Duells eroberten die Falcons zudem vorerst die Führung in der Division NFC South. Die insgesamt acht Divisionssieger der NFL erreichen nach Ende der regulären Saison sicher die Playoffs.