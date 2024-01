Die Chicago Blackhawks verlieren gegen die New Jersey Devils.

Newark - Der Negativlauf für Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL geht weiter.

Die Blackhawks verloren ihr Auswärtsspiel bei den New Jersey Devils mit 2:4 und kassierten damit die fünfte Niederlage in Folge. Mit nur 24 Punkten liegt Chicago in der Western Conference auf dem vorletzten Platz, die Playoff-Plätze sind bereits seit geraumer Zeit außer Reichweite.

Reichel blieb in knapp 19 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung. Zudem musste Chicago über weite Strecken des Spiels ohne seinen Topspieler Connor Bedard auskommen. Der Nummer-eins-Pick des vergangenen Drafts, der bereits bei 33 Scorerpunkten in dieser Saison steht, schied nach einem harten Duell mit einem Gegenspieler frühzeitig verletzt aus.