Buffalo - Eishockey-Torwart Alex Nedeljkovic von den Pittsburgh Penguins hat in der NHL Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige erzielte beim 5:2-Sieg seines Teams bei den Buffalo Sabres als erster Goalie in der Liga-Historie ein Tor und eine Vorlage im selben Spiel. Zunächst bereitete Nedeljkovic das zwischenzeitliche 3:1 durch Cody Glass vor, in der Schlussphase erzielte er den Endstand durch einen Treffer ins leere Tor der Sabres. Er ist überhaupt erst der 16. Torwart in der NHL, der einen Treffer markierte.

„Es ist wirklich aufregend“, sagte Nedeljkovic: „Ich habe schon immer gerne mit dem Puck gespielt. Als ich aufgewachsen bin, habe ich einigen der besten Spieler dabei zugesehen. Marty Turco und Martin Brodeur waren zwei Spieler, die ich oft beobachtet habe und von denen ich in Bezug auf den Umgang mit dem Puck viel gelernt habe. Das war schon immer Teil meines Spiels, solange ich mich erinnern kann.“ Abseits der Scorerpunkte überzeugte er auch in seiner Kernaufgabe und verbuchte starke 40 Paraden gegen die Sabres.

Der deutsche Profi John-Jason Peterka blieb bei Buffalo ohne Torbeteiligung. Das Team aus New York, das im Saisonverlauf zwischenzeitlich 13 Spiele in Folge verloren hatte, bleibt mit 39 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter der Atlantic Division.