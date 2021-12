NHL: Peterka verliert mit Buffalo - Seattle ohne Grubauer

John-Jason Peterka (r) verlor mit den Buffalo Sabres bei den New York Islanders um Goalie Semjon Warlamow.

Elmont - John-Jason Peterka wartet auch nach seinem zweiten NHL-Einsatz weiter auf einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.

Der 19-Jährige verlor mit den Buffalo Sabres mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) bei den New York Islanders. Peterka, der aufgrund einiger Corona-Ausfälle ins Team geholt wurde, gab zwei Schüsse ab und stand etwas mehr als 16 Minuten auf dem Eis. Zuvor hatte der Stürmer für die Rochester Americans in Buffalos Farmteam gespielt. Die Sabres belegen den sechsten Platz in der Atlantic-Division.

Torhüter Philipp Grubauer kam im ersten Spiel der Seattle Kraken nach der Corona-Zwangspause der Liga nicht zum Einsatz. Das Schlusslicht der Pacific-Division unterlag mit 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) den Calgary Flames. Grubauer ließ seinem Teamkollegen Chris Driedger den Vortritt.

Meister Tampa Bay Lightning unterlag mit 3:9 (1:3, 1:3, 1:3) deutlich bei den Florida Panthers. Bei den Gastgebern überzeugte Jonathan Huberdeau mit einem Tor und vier Vorlagen.