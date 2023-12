Tim Stützle gewinnt mit den Ottawa Senators in der NHL das Duell gegen den Nationalteam-Kollegen Moritz Seider, die Bilanz bleibt aber bescheiden. Für zwei andere deutsche Profis läuft es weniger gut.

Detroit - Tim Stützle hat das Duell zweier deutscher Eishockey-Nationalspieler in der NHL gegen Moritz Seider für sich entschieden. Die Ottawa Senators von Stützle setzten sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) bei den Detroit Red Wings durch.

Stützle setzte den Schlusspunkt eines starken Mitteldrittels und erzielte kurz vor der Drittelpause die 4:1-Führung, drei Tore gelangen den Gästen in jenem Durchgang. Der 21-jährige Stürmer markierte damit seinen sechsten Saisontreffer. Trotz ihres elften Saisonerfolgs bleiben die Senators das schwächte Team der Eastern Conference.

Auch Lukas Reichel fuhr mit seinem Team einen Erfolg ein, die Chicago Blackhawks setzten sich zu Hause mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) gegen die St. Louis Blues durch. Reichel blieb in seinen zwölf Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung. Zum ersten Mal in dieser Saison hat Chicago zwei Siege in Serie eingefahren, bleibt aber im Tabellenkeller der Western Conference.

JJ Peterka musste mit den Buffalo Sabres eine 2:3 (0:0, 0:2, 2:0)-Heimniederlage nach Penalty-Schießen gegen die Montreal Canadiens einstecken. Der gebürtige Münchener vergab im Penalty-Schießen seinen Versuch. Für Philipp Grubauer setzte es mit den Seattle Kraken ebenfalls eine Heimniederlage, mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:1) unterlag Seattle nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning. Grubauer hielt zwölf der 14 Schüsse auf sein Tor, musste verletzungsbedingt aber nach dem zweiten Drittel ausgewechselt werden.