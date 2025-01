Los Angeles - Die Eishockey-Profiliga NHL hat das für Mittwochabend (Ortszeit) geplante Heimspiel der Los Angeles Kings gegen die Calgary Flames aufgrund der schlimmen Waldbrände in Kalifornien verschoben. Eigentlich hätten beide Teams in der Arena der Kings mitten in der Metropole am Pazifik gegeneinander antreten sollen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

„Unser Mitgefühl gilt der gesamten Gemeinschaft von Los Angeles“, erklärten die Kings in einer Mitteilung: „Wir danken den hart arbeitenden Ersthelfern, die unermüdlich daran arbeiten, das Feuer einzudämmen und unsere Gemeinschaft zu schützen. Wir danken der Liga für ihre Unterstützung bei der Sicherheit unserer Fans, Mitarbeiter und Spieler.“

Es gilt als wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen weitere Spiele in den nordamerikanischen Profiligen von den weiterhin großräumig tobenden Bränden beeinträchtigt werden. Schon am Donnerstag sollen die Basketballer der Los Angeles Lakers gegen die Charlotte Hornets antreten. Die Begegnung soll in der gleichen Halle stattfinden, in der das Eishockey-Spiel abgesagt wurde. Auch die Football-Liga NFL beobachtet die Geschehnisse und mögliche Auswirkungen auf anstehende Begegnungen derzeit genau.

Brände in Los Angeles weiter nicht im Griff

Die Brände in der US-Westküstenmetropole sind laut Behördenangaben weiter außer Kontrolle, das größte Teilfeuer im Norden von Los Angeles hatte sich in wenigen Stunden auf mehr als 40 Quadratkilometer Fläche verdoppelt.

Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte. Bisher sind laut Behörden zwei Tote bestätigt, mindestens 1.000 Gebäude wurden zerstört, Zehntausende sind aufgerufen, ihr Zuhause zu verlassen. Windgeschwindigkeiten von teils 130 Kilometer pro Stunde erschwerten die Löscharbeiten, immer wieder wurde das Feuer dadurch neu entfacht.