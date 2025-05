NHL-Titelverteidiger startet mit Sieg in Eastern Conference

Raleigh - Die Florida Panthers sind mit einem Sieg gegen die Carolina Hurricanes in die Finals der Eastern Conference der NHL gestartet. Der Titelverteidiger holte auswärts ein 5:2 und sicherte sich damit sofort einen Vorteil in der Best-of-Seven-Serie auf dem Weg in die Stanley-Cup-Finals. Die Panthers profitierten dabei erneut von ihrer vierten Sturmreihe - zum Nachteil von Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm.

Der Augsburger war nach zwei Niederlagen zum Start der vorausgehenden Serie gegen die Toronto Maple Leafs trotz ordentlicher Leistungen wie zwei weitere Teamkollegen auf die Tribüne verbannt worden. Für das Trio ins Team rückten unter andrem A.J. Greer, der das 3:1 erzielte, sowie Tomas Nosek, der zwei Tore vorbereitete. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage in den Playoffs dieser Saison.

Das zweite Spiel der Serie gegen die Hurricanes ist in der Nacht zu Freitag erneut in Soutch Carolina. Danach wechselt der Austragungsort nach Florida. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht ein Team vier Siege.