Seattle - Die bislang schwache Saison in der NHL kostet Nationaltorwart Philipp Grubauer seinen Platz im Kader der Seattle Kraken. Der 33 Jahre alte Rosenheimer wurde von den Kraken auf die Transferliste gesetzt mit der Absicht, dass er zunächst für das Farmteam Coachella Valley Firebirds auflaufen soll. Theoretisch kann aber auch jedes andere der 31 Teams in der NHL den Torwart nun verpflichten. Wegen der schwachen Leistungen und des hohen Gehalts von 5,9 Millionen US-Dollars gilt das aber als unwahrscheinlich.

Grubauers Vertrag läuft noch zwei weitere Spielzeiten. Er hat in dieser Saison 16 der 21 Spiele verloren, die er von Beginn am im Tor stand und im Schnitt 3,83 Gegentore kassiert. Grubauer spielt seit der Saison 2021/2022 für Seattle und war die erste große Verpflichtung für das damals neue Team. In der Saison zuvor war er in den Top 3 für die Auszeichnung zum besten Torwart der Liga.

Grubauer ist zukünftig drei Flugstunden von zu Hause entfernt

Die Coachella Valley Firebirds tragen ihre Heimspiele in der zweitklassigen AHL in Palm Desert aus, einer Stadt etwa zwei Stunden östlich von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Seattle liegt etwa drei Flugstunden entfernt.