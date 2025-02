Otepää - Fünf Tage nach dem Gewinn des renommierten Seefeld-Triples in Tirol ist dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im estländischen Otepää ein dritter Platz gelungen. Nach dem Zehn-Kilometer-Rennen zum Auftakt hatte der 27-Jährige noch vorn gelegen, beim Springen unter Flutlicht verlor er dann zwei Plätze.

Zweitbester Deutscher wurde Geigers Oberstdorfer Vereinskollege Julian Schmid auf Platz fünf. Den Sieg holte sich einmal mehr der norwegische Weltcup-Führende Jarl Magnus Riiber.

Favoritin Hagen stürzt

Auch Nathalie Armbruster (SZ Kniebis) hatte am vergangenen Wochenende das Seefeld-Triple gewonnen. In Otepää musste sich die 19-Jährige mit dem vierten Platz begnügen, verteidigte aber ihre Führung im Gesamt-Weltcup und hofft auf eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in drei Wochen in Trondheim.

Jenny Nowak (SC Sohland) schaffte mit dem dritten Platz ihr zweites Einzelpodium. Cindy Haasch (WSC Ruhla) wurde Fünfte. Beste Kombiniererin war diesmal die Japanerin Yuna Kasai. Die norwegische Favoritin Ida Marie Hagen stürzte bei der Landung und belegte nur Platz 15.