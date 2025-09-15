Das tat schon beim Hinschauen weh. Daisy Jepkemei aus Kasachstan müht sich über 3.000 Meter Hindernis nach einer beherzten Leistung mit nur einem Schuh ins Ziel.

Tokio - Sie kämpfte sich mit nur einem Schuh aufopferungsvoll ins Ziel, aber hatte barfuß keine Chance: Daisy Jepkemei aus Kasachstan durfte aber auch ohne Final-Einzug bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio stolz auf sich sein. In ihrem Vorlauf über 3.000 Meter Hindernis hatte die Asienmeisterin als Neunte früh den linken Schuh verloren, sie biss sich aber trotzdem durch.

Offenbar hatte eine Konkurrentin ihr in die Hacken getreten, wodurch sich der Schuh löste. Jepkemei probierte es mit dem lockeren Spike weiter, schüttelte diesen dann aber doch vom Fuß. Ein Kampfrichter räumte den gelb-orangenen Schuh wenig später weg. Auf der rauen Tartanbahn musste die gebürtige Kenianerin mit den rot lackierten Zehennägeln vor allem am Wassergraben sehr aufpassen. Einen Sturz konnte sie so zwar vermeiden, aber das Weiterkommen war nicht mehr drin.