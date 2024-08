New York - Bis auf Alexander Zverev sind alle gestarteten deutschen Tennis-Herren bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer verlor auch Daniel Altmaier seine Auftaktpartie beim Grand-Slam-Turnier in New York. Der 25-Jährige aus Kempen musste sich nach schwacher Leistung mit 6:1, 2:6, 4:6, 1:6 dem Argentinier Mariano Navone geschlagen geben.

Altmaier startete dominant, ließ aber stark nach und erlaubte sich ab dem zweiten Satz zu viele leichte Fehler. Von fünf deutschen Spielern im Hauptfeld hat es damit nur Zverev mit einem Vier-Satz-Sieg über seinen Olympia-Zimmerpartner Maximilian Marterer in die zweite Runde geschafft.

Der 34 Jahre alte Warsteiner Struff war wie Altmaier weit von seiner Topform entfernt und unterlag dem Serben Laslo Djere mit 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 2:6. Im dritten Durchgang wehrte Struff noch sieben Satzbälle seines Gegners ab und bewahrte im Tie-Break die Nerven. Im entscheidenden Durchgang lag der Weltranglisten-35. früh mit einem Break zurück, hatte Probleme mit seinem Aufschlag und konnte sich nicht mehr zurückkämpfen.

Struff: „War ein schlechtes Match von mir“

„Ich habe einfach nicht gut gespielt, es war ein schlechtes Match von mir“, sagte Struff der Deutschen Presse-Agentur. Bei Olympia in Paris hatte er vor einem Monat aus Sorge vor einem längeren Ausfall wegen einer Hüftverletzung aus dem Einzel-Wettbewerb zurückgezogen. „Ich habe keine Schmerzen gehabt, habe nur zwischendurch minimal was gespürt, das hat mich heute nicht aufgehalten“, sagte Struff.

Der 30 Jahre alte Koepfer schaffte es ebenfalls nicht in die zweite Runde. Der Profi aus Furtwangen musste sich dem Kasachen Alexander Schewtschenko mit 3:6, 5:7, 7:5, 2:6 geschlagen geben. Struff und Koepfer sind bislang neben den Doppelspielern Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Gruppenphase des Davis Cups vom 10. bis 15. September in China nominiert.

Bei den Damen haben bislang Jule Niemeier und Tatjana Maria die zweite Runde erreicht.