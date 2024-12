Marco Odermatt ist auf der Saslong-Piste von Gröden nicht zu stoppen. Bei der alpinen Abfahrt in Südtirol schafft ein Deutscher sein bestes Resultat seit Februar 2023.

Odermatt Abfahrtssieger in Gröden - Baumann überzeugt

Gröden - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat überlegen seinen zweiten Saisonsieg im alpinen Weltcup gefeiert. Einen Tag nach Rang drei im Super-G siegte der 27-Jährige bei der Abfahrt in Gröden. Auf der traditionsreichen Saslong-Piste in Südtirol war Odermatt 0,45 Sekunden schneller als sein Landsmann Franjo von Allmen. Eine weitere Hundertstelsekunde zurück wurde Ryan Cochran-Siegle aus den USA Dritter. Durch seinen Erfolg übernahm Odermatt auch die Führung im Gesamtweltcup, den er zuletzt dreimal nacheinander gewonnen hatte.

Eine überzeugende Abfahrt zeigte Romed Baumann. Als Siebter mit einem Rückstand von 0,53 Sekunden auf den Sieger schaffte der 38-Jährige aus Kiefersfelden seine beste Weltcup-Platzierung seit dem zweiten Rang im Februar 2023 in Soldeau. In der vergangenen Saison hatte Baumann als Neunter in Gröden sein bestes Resultat des Winters erreicht. Der erst 22-jährige Luis Vogt belegte einen guten 17. Platz.